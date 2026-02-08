La Sambenedettese si prepara alla sfida contro il Perugia, con l’obiettivo di mettere fine a un digiuno casalingo. Il tecnico D’Alesio insiste: serve tornare a vincere davanti ai propri tifosi, perché può dare nuova spinta alla squadra. La partita si presenta difficile, ma i rossoblù sono determinati a reagire e a conquistare i tre punti in casa.

La Samb, come il Perugia, ha necessità di ritrovare un successo. Alla vigilia lo chiede anche il tecnico rossoblù D’Alesio: “ Dobbiamo tornare a vincere in casa, può darci forza e autostima. La Samb deve essere solida. Bisogna avere equilibrio e disciplina. Il Perugia ha giocatori di grande qualità, affrontiamo un avversario con nomi importanti. Credo che abbiamo un credito con la fortuna, ma dovremo comunque dare il massimo. Abbiamo sofferto contro squadre come Pianese e Gubbio. Contro questo tipo di avversari serve un certo tipo di gioco. Soffriamo di più chi ci aspetta, mentre ci troviamo meglio contro chi ci pressa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’avversario. D’Alesio: "Sfidiamo una squadra forte. Ma dobbiamo tornare a vincere in casa»

