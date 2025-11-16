L’allenatore Buratti carica la squadra Il Trodica mette l’Urbino nel mirino | Dobbiamo vincere e tornare a correre

"Dobbiamo vincere per forza perché arriviamo da una prestazione deludente e dobbiamo rimetterci sulla strada giusta". Roberto Buratti, allenatore del Trodica, indica qual è l’obiettivo nel match interno contro l’Urbino a cui la squadra si presenta con due novità. "In settimana – spiega – abbiamo preso l’attaccante Diego Gigli del 2006 e il centrocampista Aristoteles Romero, entrambi a disposizione". Urbania è acqua passata e ora c’è l’Urbino in cima ai pensieri. "Dovremo essere più attenti, mantenere la squadra corta, far sì che le ripartenze siano fortissime, la squadra è determinata. I ragazzi devono fare quanto dico come nelle altre occasioni quando abbiamo creato tanto senza rischiare nulla". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

