Allegri dopo Fiorentina-Milan | Nkunku gol di cattiveria Ma dobbiamo tornare a vincere

Allegri, allenatore del Milan, ha commentato la partita contro la Fiorentina, conclusa con una vittoria per i viola. Ha sottolineato l'importanza del gol di Nkunku, frutto di determinazione, e ha evidenziato la necessità per il suo team di tornare a vincere per migliorare la posizione in classifica. Le sue parole riflettono l’approccio pragmatica e concentrato del club in questa fase della stagione.

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Fiorentina-Milan, partita della 20^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

