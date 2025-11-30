Lautaro supera Mazzola nella classifica marcatori all time dell’Inter oltre va rompere un primato I dettagli
Inter News 24 Lautaro Martìnez, con la doppietta decisiva contro il Pisa, ha superato Sandro Mazzola, leggenda dell’Inter, nella classifica marcatori all time dell’Inter. Lautaro Martínez, capitano e attaccante dell’Inter, ha raggiunto un traguardo importante nella sua carriera, superando Sandro Mazzola nella classifica dei marcatori all-time del club grazie alla sua doppietta contro il Pisa. Dopo una prima metà di gara complessa, la squadra di Cristian Chivu ha alzato i ritmi e trovato la via del gol, con il “Toro” protagonista di un’ottima combinazione con Pio Esposito per l’1-0. Il raddoppio è arrivato poco dopo, con Nicolò Barella che ha fornito l’assist per il secondo gol di Lautaro. 🔗 Leggi su Internews24.com
