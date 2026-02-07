Sassuolo Inter controrivoluzione per Chivu | Lautaro insegue il mito Boninsegna

La partita tra Sassuolo e Inter si presenta come una sfida importante per la classifica. I nerazzurri cercano di cambiare marcia dopo l’ultima prestazione e puntano su Lautaro, che vuole avvicinarsi al mito di Boninsegna. La squadra di Inzaghi ha intenzione di reagire e di mettere in campo tutta la voglia di riscatto.

Inter News 24 Sassuolo Inter si preannuncia come una sfida cruciale per la classifica, con i nerazzurri pronti a cambiare pelle rispetto all'ultima uscita. Dopo l'impegno infrasettimanale di Coppa Italia contro il Torino,l' Inter si prepara a una vera e propria controrivoluzione tattica per la trasferta di Reggio Emilia. Christian Chivu, ex difensore romeno di fama mondiale e attuale guida tecnica della squadra meneghina, ha deciso di rimescolare le carte per affrontare il Sassuolo, riportando in campo i pilastri che avevano riposato nella sfida di Monza. I rientri e le scelte tattiche. La formazione dei campioni d'Italia vedrà il ritorno tra i pali di Yann Sommer, esperto portiere svizzero dalla grande affidabilità internazionale.

