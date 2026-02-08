Laura Pausini sommersa dalle critiche Vasco Rossi arriva in sostegno con un messaggio | la dura replica dei fan

Laura Pausini si trova di nuovo al centro delle polemiche. Da settimane, ogni sua scelta artistica viene osservata con attenzione, e le critiche non sono mancate. Questa volta, a difenderla, è arrivato Vasco Rossi, che ha scritto un messaggio per sostenere la cantante. I fan, però, non hanno preso bene la sua mossa e hanno risposto a loro volta, alimentando il caos sui social.

Da qualche tempo ormai Laura Pausini sembra vivere sotto una lente d'ingrandimento costante: ogni scelta artistica, ogni cover, ogni reinterpretazione dei grandi classici italiani viene soppesata, commentata, applaudita o contestata con la stessa intensità. C'è chi la vede coraggiosa, chi invece le rimprovera di prendersi troppe libertà con brani sacri del repertorio nazionale. In questo clima di opinioni opposte, l'ultima esibizione pubblica della cantante ai Giochi Olimpici Invernali ha acceso un nuovo vortice di emozioni e dibattiti. Ma tra cover contestate e grandi successi, c'è anche chi come, Vasco Rossi, prende apertamente le parti della cantautrice e arriva in sostegno con un tenero messaggio sui social.

