Olimpiadi 2026 | Inno nazionale contestato la Pausini tra critiche e polemiche social per l’interpretazione

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 si è svolta al San Siro di Milano, ma l’attenzione non è solo sulle gare. Laura Pausini ha interpretato l’inno nazionale italiano, il Canto degli Italiani, e subito sono nate polemiche sui social. Alcuni utenti criticano la sua versione, ritenuta poco convincente, mentre altri difendono l’artista. La discussione si è accesa in poche ore, trasformando il momento ufficiale in un tema di accese discussioni online.

Laura Pausini ha cantato l’inno nazionale italiano, il Canto degli Italiani, durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, tenutasi allo stadio San Siro a Milano il 6 febbraio. L’esibizione, trasmessa in diretta da Rai1 e Eurosport, ha immediatamente scatenato un’ondata di reazioni negative sui social media, dove numerosi utenti hanno espresso critiche aspre nei confronti dell’interpretazione della cantante, accusandola di essere eccessivamente urlata e priva di emozione. Il gesto, che ha seguito le performance di artisti come Mariah Carey, ha sollevato un dibattito acceso sul modo in cui un simbolo nazionale come l’inno dovrebbe essere trattato e interpretato.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Olimpiadi 2026 Pausini suona l’inno nazionale all’apertura delle Olimpiadi a San Siro Venerdì sera, a San Siro, Laura Pausini ha aperto le Olimpiadi di Milano-Cortina con l’inno di Mameli. Olimpiadi, da Mariah Carey che canta «Volare» all’inno nazionale con Laura Pausini: ecco come sarà la cerimonia di apertura La cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026 si avvicina. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Olimpiadi 2026 Argomenti discussi: Milano Cortina 2026, risuona a San Siro l’inno nazionale interpretato da Pausini; Laura Pausini, l’Inno di Mameli divide i social: Versione sontuosa, anzi no, ha rovinato Fratelli d’Italia; Come sarà la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi: l'ellisse al centro del campo, le sculture sugli spalti, Mariah Carey canta Volare (e Laura Pausini l'inno nazionale); Olimpiadi, da Mariah Carey che canta Volare all'inno nazionale con Laura Pausini: ecco come sarà la cerimonia di apertura. Laura Pausini in Armani alla cerimonia d'apertura delle Olimpiadi Invernali 2026: l'abito d'alta moda con perle luminose per l'Inno NazionaleLaura Pausini ci condivide il suo primo ricordo-incontro con Giorgio Armani in occasione della cerimonia d'apertura delle Olimpiadi Invernali 2026. Per l'occasione ha indossato una sua creazione d'alt ... vogue.it Olimpiadi, Laura Pausini canta l'inno d'Italia: il video da brividiTradizione e personalità al servizio dell'inno d'Italia. L'esibizione di Laura Pausini alla cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali Milano Cortina ha senza dubbio scaldato il cuore degli ... milanotoday.it OLIMPIADI / Laura Pausini in abito lungo nero ha intonato l'Inno di Mameli affiancata da una serie di figuranti vestiti con i colori del tricolore. In contemporanea a Cortina un coro di montagna si è esibito sulla stessa melodia. Segui la nostra diretta, link nel prim facebook Laura Pausini incanta San Siro con il nostro inno #MilanoCortina2026 #Olimpiadi #Olympics x.com

