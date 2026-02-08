Laura Pausini e l’Inno di Mameli a Milano Cortina il commento di Vasco Rossi sulla cantante

Durante la cerimonia di Milano Cortina, Laura Pausini ha interpretato l’Inno di Mameli, attirando l’attenzione di tutti. Vasco Rossi ha commentato pubblicamente la sua performance, lasciando trapelare un giudizio diretto e senza filtri. È stato un momento che ha acceso il dibattito tra i presenti e sui social, dove molti hanno commentato l’emozione e la forza trasmessa dalla cantante.

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina doveva essere un momento di orgoglio e spettacolo. Invece, a rubare la scena è stata una polemica che con lo sport non c'entra nulla: al centro, l'esibizione di Laura Pausini e la sua interpretazione dell' Inno di Mameli, giudicata da una parte del web troppo "personale", poco solenne, troppo "sua".

Questa sera a San Siro, Laura Pausini ha preso il microfono e ha aperto l’esecuzione dell’Inno di Mameli.

Laura Pausini ha aperto ufficialmente le Olimpiadi di Milano-Cortina cantando l’Inno di Mameli a San Siro.

Laura Pausini e l'Inno di Mameli, il gesto di Vasco Rossi e Celine Dion zittisce tuttiLaura Pausini sommersa dalle critiche dopo la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, Vasco Rossi e Celine Dion arrivano in sostegno ... corrieredellosport.it

Milano Cortina, brividi per l’inno di Laura Pausini ma scoppia la polemica: Non è una canzonettaLaura Pausini canta l'Inno di Mameli alla cerimonina inaugurale delle Olimpiadi e spacca il web, tra ovazioni e critiche di chi non ha apprezzato la sua interpretazione. libero.it

Nel silenzio più profondo, la voce di Laura Pausini ha riempito l’aria. Lo stupore negli occhi, i brividi sulla pelle.L’Inno d’Italia,cantato con anima, rispetto e amore.Un momento che ci ha uniti, mentre Milano Cortina 2026 si apre al mondo.Orgoglio. Emozione. It x.com