A vent’anni dalla scomparsa di Nino Sospiri, figura di rilievo della destra italiana e abruzzese, si svolge a Pescara l’evento “Visioni vive”. L’iniziativa intende ricordare la sua figura e riflettere sulla rilevanza del suo pensiero nel contesto attuale, offrendo un’occasione di approfondimento sulla sua vita e il suo impegno politico.

Esattamente vent’anni fa, il 2 gennaio 2006, ci lasciava Nino Sospiri, storico esponente della destra abruzzese e nazionale, che fu, tra l’altro, sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti nei governi Berlusconi. In suo ricordo si terrà l’evento “Visioni Vive”, promosso su iniziativa del nipote Lorenzo Sospiri, presidente del Consiglio Regionale dell’Abruzzo, e dedicato alla memoria «di una delle figure più significative della storia politica abruzzese ». L’appuntamento è per sabato 10 gennaio 2026, alle 17, al Teatro Circus di Pescara, e rappresenterà un momento di memoria e riflessione sull’impegno umano, politico e istituzionale di Nino Sospiri. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Vent’anni fa ci lasciava Nino Sospiri: a Pescara l’evento “Visioni vive” per ricordarne la figura e l’attualità del pensiero

