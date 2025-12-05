Trattore fantasma in vendita online agricoltore perde mille euro | quattro indagati in Calabria

I Carabinieri di Carcare (Savona) hanno concluso un'articolata indagine su una truffa online perpetrata ai danni di un agricoltore cinquantenne del posto, ingannato con l'offerta di un trattore poi risultato inesistente, per il quale il 4 marzo scorso aveva versato mille euro come caparra su una carta Postepay. La prima fase dell'indagine, avviata a marzo scorso e coordinata dalla Procura della Repubblica. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Trattore "fantasma" in vendita online, agricoltore perde mille euro: quattro indagati in Calabria

Altre letture consigliate

Il Crotonese. . Trattore nel burrone a Pallagorio, due morti. Le immagini dei vigili del fuoco durante il recupero delle vittime dell'incidente - facebook.com Vai su Facebook

Vendono trattore fantasma on line, quattro indagati - I Carabinieri di Carcare (Savona) hanno concluso un'articolata indagine su una truffa online perpetrata ai danni di un agricoltore cinquantenne del posto, ingannato con l'offerta di un trattore poi ri ... Riporta ansa.it

Falsa vendita online di un trattore, assolta - Si è svolta presso il Tribunale di Lecce presso la I sezione penale l’udienza conclusiva sotto la presidenza del Giudice dottoressa Maddalena Torrelli che ha visto imputata una cittadina Bulgara ... Come scrive corrieresalentino.it

Giove, trattore fantasma. Acquista il mezzo online ma è una truffa. Denunciati in due - Una disavventura iniziata online, dove un agricoltore della zona aveva ... Come scrive ilmessaggero.it

Trattore in vendita online Ma è l’ennesima truffa - La truffa corre in rete e, ormai, non c’è giorno in cui un cittadino non segnali di essere finito nella trappola di qualche falso venditore. Segnala ilrestodelcarlino.it

Finta vendita online di un trattore. Tre persone denunciate per truffa - Due ragazzi poco più che ventenni ed un trentacinquenne di origine straniera, sono stati denunciati dalla stazione di Copparo per truffa mediante il raggiro della falsa vendita di beni sul mercato ... ilrestodelcarlino.it scrive

Trattore d'occasione su "Subito.it" ma era una truffa: tre denunciati - I carabinieri della stazione di Falcade hanno denunciato in stato di libertà tre persone: due cittadini italiani rispettivamente un 42enne mestrino e un ... Come scrive ilgazzettino.it