Vende un trattore tagliaerba e riceve due assegni falsi Scatta la denuncia

La vendita di un trattore tagliaerba online si trasforma in un imbroglio. L’uomo ha ricevuto due assegni falsi in cambio del veicolo e ha deciso di denunciare subito. La polizia sta ora indagando per capire chi si nasconde dietro l’imbroglio.

Vende un trattore tagliaerba online ma riceve due assegni irregolari in cambio. I fatti sono accaduti a Latina. Un 66enne del posto ha pubblicato online un annuncio per la vendita del proprio trattore tagliaerba e contattato telefonicamente dall'indagato, ha stabilito come prezzo quello di 3.000.

