Latina Travaglio derubato durante il suo spettacolo | spariti pc e tablet

Latina, 8 febbraio 2026 – Marco Travaglio è stato derubato mentre si esibiva a Latina: durante la serata di giovedì 5 febbraio 2026, mentre il giornalista era sul palco con lo spettacolo “Cornuti e contenti”, dal suo camerino sono spariti un computer portatile e un tablet. La denuncia è stata presentata in Questura e sul caso indaga la polizia di Latina. A ricostruire l’episodio è lo stesso Travaglio, che all’uscita di scena, rientrando in camerino, si è accorto dell’ammanco. “ Sono entrati nel camerino, hanno preso il mio computer e quello della mia segretaria ”, ha riferito, aggiungendo che, a suo dire, il teatro non avrebbe telecamere né vigilanza, rendendo difficile capire chi possa essersi introdotto nel locale.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

