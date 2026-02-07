Travaglio derubato a Latina mentre si esibisce a teatro | spariti Pc e tablet

Marco Travaglio è stato derubato a Latina, mentre si esibiva sul palco di un teatro. Durante lo spettacolo, qualcuno ha rubato il suo pc e il tablet, lasciandolo sorpreso e senza strumenti per proseguire. La scena si è svolta davanti al pubblico, che ha assistito in silenzio a quanto successo. Le forze dell’ordine sono state chiamate sul posto per le indagini.

(Adnkronos) – Marco Travaglio è stato derubato, mentre era impegnato nel suo spettacolo in teatro a Latina. Giovedì scorso, mentre il giornalista si esibiva sul palco, dal suo camerino sono spariti il suo tablet e il Pc. A quanto si apprende non sarebbero stati trovati segni di effrazione o di scasso. Sul caso indaga la polizia della Questura che sta verificando la presenza di telecamere nel teatro.

Questa sera, al teatro “Gabriele D’Annunzio” di Latina, qualcuno ha rovinato la serata di Marco Travaglio.

