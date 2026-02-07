Marco Travaglio derubato a Latina durante uno spettacolo | spariti computer e tablet

Durante uno spettacolo a Latina, Marco Travaglio è stato derubato nel camerino del teatro. Sono spariti computer e tablet, lasciando il giornalista senza strumenti di lavoro. La scena si è svolta mentre l’evento era in corso, e nessuno si è accorto subito di quanto accaduto. La polizia ha già avviato le indagini per risalire ai responsabili.

