Staccalitutti Roma dice stop agli adesivi abusivi | cittadini e istituzioni insieme per il decoro urbano

Roma dice basta agli adesivi abusivi con l'iniziativa “Staccalitutti”, un'azione collettiva che coinvolge cittadini e istituzioni per migliorare il decoro urbano. L’evento di chiusura si è svolto il 13 dicembre presso il centro Ama di Laurentina, segnando un importante passo nella lotta contro l’invasione di sticker e cartelli non autorizzati su pali, muri e arredi pubblici.

Centinaia di adesivi e cartelli abusivi che avevano invaso pali, muri e arredi urbani. Oggi, sabato 13 dicembre, presso il centro di raccolta Ama di Laurentina, si è tenuto l'evento che ha chiuso simbolicamente la challenge civica "staccalitutti", la mobilitazione diffusa contro sticker e.