Prosegue la rimozione dei cartelli pubblicitari abusivi per tutelare decoro e sicurezza

Il Comune di Parma intensifica le operazioni di rimozione dei cartelli pubblicitari abusivi per preservare il decoro urbano e garantire la sicurezza dei cittadini. Questa iniziativa, avviata alcuni mesi fa, continua senza sosta, coinvolgendo diverse zone della città e rafforzando l’impegno per un ambiente più ordinato e sicuro.

Il Comune di Parma sta proseguendo l’attività di rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, avviata nei mesi scorsi e tuttora in corso in diverse aree della città.Nelle ultime settimane l’attività ha riguardato gli impianti collocati in punti critici per la viabilità e segnalati dai cittadini. Parmatoday.it La Polstrada nella giungla dei cartelloni pubblicitari Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Prosegue la rimozione dei cartelli pubblicitari abusivi - Prosegue l’attività di rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, avviata dal Comune di Parma nei mesi scorsi e tuttora in corso in diverse aree della città. gazzettadiparma.it

Prosegue la rimozione dei cartelli pubblicitari abusivi per tutelare decoro e sicurezza - Il Comune di Parma sta proseguendo l’attività di rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, avviata nei mesi scorsi e tuttora in corso in diverse aree della città. parmatoday.it

Prosegue la pulizia delle rastrelliere in corso Buenos Aires! Continua l’intervento di rimozione dei rottami di biciclette abbandonati, per restituire ai cittadini spazi più puliti e ordinati. Un lavoro costante, coordinato dal consigliere Pietro Ugo Della Casa Zan - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.