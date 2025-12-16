Prosegue la rimozione dei cartelli pubblicitari abusivi per tutelare decoro e sicurezza

Il Comune di Parma intensifica le operazioni di rimozione dei cartelli pubblicitari abusivi per preservare il decoro urbano e garantire la sicurezza dei cittadini. Questa iniziativa, avviata alcuni mesi fa, continua senza sosta, coinvolgendo diverse zone della città e rafforzando l’impegno per un ambiente più ordinato e sicuro.

Il Comune di Parma sta proseguendo l’attività di rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, avviata nei mesi scorsi e tuttora in corso in diverse aree della città.Nelle ultime settimane l’attività ha riguardato gli impianti collocati in punti critici per la viabilità e segnalati dai cittadini. Parmatoday.it

