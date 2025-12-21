Athletic Club Palermo il 2025 si chiude con una vittoria | al Velodromo battuto 2-1 il Ragusa
Si chiude con una vittoria il 2025 dell’Athletic Club Palermo. I nerorosa di Emanuele Ferraro hanno battuto 2-1 il Ragusa nell’ultima giornata del girone d’andata del campionato di Serie D girone I. Una partita risolta nella prima mezz’ora dalla formazione palermitana, con le reti di Micoli e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
