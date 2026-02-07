L' Athletic Palermo torna al Velodromo per la sfida al Milazzo appello ai tifosi | Questa squadra merita calore

L'Athletic Palermo torna a giocare al Velodromo dopo due trasferte consecutive. La squadra affronta il Milazzo e chiede ai tifosi di riempire gli spalti e dimostrare il loro sostegno. I giocatori hanno bisogno del calore del pubblico per trovare fiducia e vincere questa partita importante. La società invita i supporter a essere presenti e a spingere la squadra verso i tre punti.

L'allenatore Ferraro alla vigilia del match: "Stiamo rappresentando la città nel migliore dei modi, cercando di farci rispettare su tutti i campi. Abbiamo bisogno di sostegno" Dopo due trasferte consecutive l’Athletic Club Palermo torna a giocare al Velodromo Paolo Borsellino. Domani alle 15 i nerorosa di Emanuele Ferraro ospiteranno il Milazzo, nel match valido per la 23^ giornata del campionato di Serie D girone I. L’Athletic arriva dalla vittoria per 4-0 con l’Acireale ed è secondo a 41 punti a una lunghezza dalla capolista Igea Virtus. Ma in casa nerorosa si vola basso. “Da inizio anno - spiega l'allenatore Ferraro - stiamo facendo un percorso straordinario.🔗 Leggi su Palermotoday.it Approfondimenti su Athletic Palermo Porte aperte e spettacolo al Velodromo, l'Athletic Palermo strapazza il Messina: 4-0 e primo posto a soli 2 punti L’Athletic Palermo ha esordito nel 2026 con una vittoria netta contro il Messina, conclusa 4-0, al Velodromo Paolo Borsellino. Athletic Club Palermo, il 2025 si chiude con una vittoria: al Velodromo battuto 2-1 il Ragusa Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Athletic Palermo batte il Messina 4-0 : brutta sconfitta per i peloritani Ultime notizie su Athletic Palermo Argomenti discussi: Partita Athletic Club Palermo-Milazzo; L'Athletic strapazza l'Acireale del palermitano Lo Faso: nerorosa secondi a -1 dalla vetta; L'Enna frena la Nuova Igea e l'Athletic Palermo incalza. In coda balzo avanti del Messina; Athletic Club Palermo corsaro, batte l’Acireale 4-0 in trasferta e va a -1 dalla capolista Igea. Athletic Club Palermo, al Velodromo arriva il Milazzo. Ferraro: Continuiamo a pensare di partita in partitaDopo due trasferte consecutive, l’Athletic Club Palermo torna a giocare davanti al proprio pubblico. Domenica alle ore 15, al Velodromo Paolo Borsellino, i nerorosa ospiteranno il Milazzo nella sfida ... goalsicilia.it Athletic Club Palermo, vietato fermarsi: con l’Acireale serve una risposta immediataLa sfida si preannuncia tutt’altro che agevole. L’Acireale, quartultimo in classifica con 20 punti, è reduce dal ko contro il Messina che ha interrotto una serie positiva di quattro risultati utili ... goalsicilia.it , Quarto risultato utile consecutivo, frutto di tre vittorie e un pareggio, per i ragazzi dell’Acireale U19. Ottima la prestazione dei giocatori di mister Giuffrida contro i pari grado dell’Athletic Club Palermo, ca facebook

