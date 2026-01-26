Il mondo ProPal esprime solidarietà nei confronti di Mohammad Hannoun e degli altri coinvolti nell’operazione Domino, condotta da Digos e Finanza il 27 dicembre. In questa fase, è importante mantenere un'analisi equilibrata e rispettosa, evitando inutili polemiche. La questione solleva riflessioni sulle modalità di intervento e sulla tutela dei diritti, nel rispetto delle prerogative di legge e delle diverse sensibilità presenti nel contesto italiano.

Il mondo ProPal si schiera in favore di Mohammad Hannoun e degli altri arrestati nell'operazione Domino di Digos e Finanza scattata il 27 dicembre scorso. Da un lato c'è la procura di Genova che ritiene li ritiene i responsabili della «cellula italiana» che finanziava Hamas. Dall'altro la galassia islamista del nostro Paese che mette in piedi un «Comitato nazionale per la liberazione di Hannoun e degli altri palestinesi arrestati». Probabilmente si devono essere sentiti incoraggiati dopo che lo scorso 19 gennaio il Riesame ha scarcerato tre dei sette indagati. Attualmente, oltre ad Hannoun, sono detenuti Yasser Mohamed Rmdan Elasaly, Riyad Adbelrahim Albustanji e Raed Mousa Dawoud. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ci mancava il comitato per liberare Hannoun&Co. tra Ovadia, D'Orsi, l'Anpi e la rete islamica italiana

"Noi ci sacrifichiamo con i soldi, loro ci mettono il sangue": le intercettazioni che hanno incastrato Mohammad Hannoun e la rete per HamasLe intercettazioni hanno rivelato i dettagli delle attività di Mohammad Hannoun e della rete legata ad Hamas, evidenziando un coinvolgimento finanziario e logistico nel sostegno alla resistenza.

