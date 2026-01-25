Merz Meloni e Sanchez contro Macron | l’Europa che non vuole fermarsi sul Mercosur

L’Europa si prepara a ratificare l’accordo tra l’Unione Europea e il Mercosur, un trattato commerciale di grande rilievo. Nonostante le opposizioni di figure come Friedrich Merz, Pedro Sanchez e Giorgia Meloni, l’Unione prosegue con le procedure, anche in attesa di una decisione della Corte di Giustizia Europea. Questa dinamica evidenzia la volontà di Bruxelles di avanzare nel processo di integrazione commerciale, mantenendo un atteggiamento deciso e pragmatico.

Friedrich Merz e Pedro Sanchez a gran voce, Giorgia Meloni in scia: c’è un’Europa che non vede come un problema il rinvio alla Corte di Giustizia Europea dell’accordo tra l’Unione Europea e il Mercosur su cui Bruxelles ha accelerato a inizio 2026 e ora si prepara ad approvare l’entrata in vigore in via provvisoria del più grande trattato commerciale mai siglato dal blocco nella sua storia. Un’Europa che sfida i leader politici che hanno spinto il voto del Parlamento di Strasburgo che ha rimandato l’accordo alla corte del Lussemburgo: Viktor Orban, Donald Tusk e, soprattutto, Emmauel Macron. L’Ue accelera sull’entrata in vigore del patto. 🔗 Leggi su It.insideover.com

