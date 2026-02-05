Alla redazione del Washington Post, i licenziamenti sono arrivati senza preavviso. I dipendenti hanno ricevuto email e hanno partecipato a riunioni su Zoom, mentre il “reset” voluto da Bezos smantella il giornale dall’interno. La notizia ha colto di sorpresa molti, che ora si chiedono come cambierà il giornale senza le vecchie figure.

E mentre il Washington Post continua a ripetere il suo motto sulla democrazia che muore nell’oscurità, dentro la redazione la luce si è spenta a colpi di email e call su Zoom. I licenziamenti annunciati a febbraio sono arrivati come una ghigliottina: circa trecento giornalisti fuori, un terzo della forza lavoro, intere aree smantellate. Un’operazione presentata come “reset strategico”, spiegata dal direttore esecutivo Matt Murray con il lessico neutro della ristrutturazione, vissuta da chi lavora al Post come una rottura irreversibile del patto tra proprietà, redazione e lettori. Dietro il linguaggio aziendale ci sono numeri che raccontano una resa. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Washington Post, licenziamenti senza precedenti: il “reset” di Bezos smantella la redazione

Jeff Bezos annuncia un taglio di personale al Washington Post.

Il Washington Post sta vivendo giorni difficili.

Argomenti discussi: Il Washington Post si ridimensiona: licenziamenti, tagli e fine di un’epoca; Washington Post, annunciato un vasto piano di licenziamenti - FNSI; Il Washington Post licenzierà più di 300 giornalisti; Tagli al Washington Post, licenziati in tronco anche 300 reporter.

