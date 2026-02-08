L’arte che include I ragazzi dell’Aliante creano la mascotte Ora è caccia al nome

Il Museo e Tesoro del Duomo presto avrà la sua mascotte. Sono i ragazzi dell’Aliante a crearla, e ora si cerca un nome per l’orsetto rappresentato nella scena 32 degli affreschi della Cappella degli Zavattari. L’obiettivo è coinvolgere i giovani e rendere più vivo il legame con il patrimonio storico.

Il Museo e Tesoro del Duomo avrà la sua mascotte. È l'orsetto in mano al paggio di colore che compare nella scena 32 degli affreschi della Cappella degli Zavattari, in Duomo. Ora, grazie alla fantasia e alle mani speciali dei ragazzi della cooperativa L'Aliante di Seregno, l'orsetto è pronto a uscire dalla Cappella per diventare un gadget. Il Museo del Duomo ha il suo merchandising: aziende specializzate forniscono prodotti in cuoio e resina, ma mancava un oggetto per i giovanissimi. Per questo il museo della Fondazione Gaiani ha commissionato il lavoro alla cooperativa L'Aliante, che diventa fornitore ufficiale.

