Tanta curiosità presso la parrocchia Madonna di Fatima per la mostra di “micro-natività” interamente realizzate con materiali di risulta e di recupero. L'esposizione è stata allestita nei locali sotto la chiesa: l'artista è Camillo Grisi, avvocato affermato di professione, appassionato di arte. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - "L'arte dei presepi: mani che creano il Natale": singolare mostra presso la parrocchia Madonna di Fatima

