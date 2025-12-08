Il Sorriso di Giada l’arte che include | inaugurata la mostra di Alfredo Anelli talento giovane e coraggioso

Un progetto artistico che diventa messaggio sociale, una mostra che trasforma la fragilità in forza e un pubblico che risponde con calore e partecipazione. L’Associazione Il Sorriso di Giada ODV, in collaborazione con Valery Maniscalco, ha inaugurato sabato un’esposizione dedicata alle opere di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it