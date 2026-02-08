LIVE Atletica World Indoor Tour Karlsruhe 2026 in DIRETTA | Riva firma il record italiano! Iapichino vince nel lungo

Questa sera a Karlsruhe si sono vissuti momenti importanti nell’atletica leggera. Riva ha sferrato un colpo da maestro, stabilendo il nuovo record italiano nel salto in lungo, mentre Iapichino ha conquistato la vittoria nella sua gara. La serata è stata ricca di emozioni e di grandi prestazioni, con gli atleti italiani che si fanno valere in un evento di livello mondiale.

20.23 La nostra diretta volge al termine, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima su OA Sport! 20.21 La vittoria nei 60hs va alla statunitense Grace Stark con un notevole 7.86 davanti alle francesi Baptè e Alessandrini, entrambe in 7.95. 20.17 A questo punto manca soltanto la finale femminile dei 60hs per chiudere il programma del meeting tedesco. 20.15 Con il terzo errore a 5.90, finisce anche la gara maschile di salto con l'asta vinta dal norvegese Guttormsen con 5.84. 20.12 Con questo tempone, Riva entra nella top10 delle liste mondiali stagionali dei 1500 metri indoor e conferma la crescita dell'anno scorso.

