Due rigori trasformati e difesa di ferro | l' Arezzo supera 2-0 la Pianese e continua a volare

Una domenica pomeriggio di calcio al Comunale di Arezzo. L’Arezzo di mister Bucchi vince 2-0 contro la Pianese, grazie a due rigori trasformati e a una difesa solida. I toscani continuano la serie di vittorie casalinghe e rafforzano la loro posizione in classifica, mantenendo il vantaggio di sette punti sul Ravenna, che ieri ha perso contro il Carpi. La partita si è decisa nel primo tempo, con l’Arezzo che ha preso il controllo fin dall’inizio.

È una domenica pomeriggio di calcio al Comunale. L'Arezzo di mister Bucchi cerca il terzo successo casalingo consecutivo contro la Pianese per tornare a +7 sul Ravenna, vittorioso ieri per 1-0 contro il Carpi. IL PREPARTITALa Pianese, allenata dall'ex calciatore della Juventus Alessandro.

