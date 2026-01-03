Serie C show Pianese con l’Ascoli L’Arezzo in dieci rimonta e vince sul campo del Forlì

Nella Serie C, la partita tra Pianese e Ascoli si è conclusa con un punteggio di 4-2, offrendo uno spettacolo di gioco equilibrato. L’Arezzo, in inferiorità numerica, ha comunque ottenuto una vittoria importante sul campo del Forlì, dimostrando determinazione e capacità di reagire. Entrambi gli incontri evidenziano l’andamento competitivo del torneo e la crescita delle squadre coinvolte.

Pianese – Ascoli 4-2 PIANESE (3-5-2): Filippis; Ercolani, Gorelli, Chesti; Sussi, Tirelli (49’st Peli), Bertini M., Proietto, Martey (17’st Amey); Puletto (17’sst Sodero), Bellini (49’st Fabrizi). A disposizione: Bertini T., Reali, Balde, Simeoni, Chiavarino, Spinosa, Bigiarini, Nicastro, Xhani. Allenatore: Birindelli. ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Rizzo, Guiebre; Corradini (31’ st Bando), Milanese (35’st Ndoj); Silipo (31’st Oviszach), Rizzo Pinna (31’pt Pagliai), D’Uffizi; Chakir (31’st Gori). A disposizione: Brzan, Barosi, Nicoletti, Corazza, Menna, Cozzoli, Palazzino, Zagari. Allenatore: Tomei. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Leggi anche: Calcio Serie C. La Pianese aprirà il nuovo anno contro l’Ascoli Leggi anche: Calcio Serie C. La Pianese corre verso l’Ascoli. I marchigiani sono un tabù da sfatare Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Serie C, le gare della 20^ giornata su Sky; Serie C, Pianese-Ascoli: probabili formazioni e Diretta Live del match; Calcio Serie C, la Pianese riprende il lavoro in vista dell’Ascoli; Serie C, gir. B. Si apre il nuovo anno per la Pianese, capitan Simeoni: “2025 storico, lavoriamo per toglierci altre soddisfazioni”. Calcio Serie C, la Pianese riprende il lavoro in vista dell’Ascoli - Una settimana intera circondati dall’affetto dei propri cari per riprendere al meglio il cammino verso la seconda parte di stagione. radiosienatv.it

Video Pianese Ternana (0-0)/ Gol e highlights: zero emozioni, un punto a testa accontenta tutti! (Serie C) - 0): gol e highlights della sfida valida per il diciottesimo turno del girone B della Serie C ... ilsussidiario.net

Calcio Serie C. La Pianese aprirà il nuovo anno contro l’Ascoli - Dopo il pareggio interno contro la Ternana la Pianese si gode qualche giorno di meritato riposo. lanazione.it

Jonathan Nolan, già coinvolto come produttore della serie TV di Fallout, è pronto per un nuovo progetto legato al franchise…un reality show ispirato a Fallout. Nel format del reality, in arrivo su Amazon Prime Video, i concorrenti dovranno amministrare il propri - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.