Inno olimpico di Lang Lang | Unisce musica e sport Un privilegio suonarlo

Durante la cerimonia di apertura a Milano e Cortina, Lang Lang ha suonato l’inno olimpico davanti a migliaia di persone. Lo ha definito un privilegio, perché unisce musica e sport in modo speciale. Accanto a lui, Cecilia Bartoli e il coro di voci bianche dell’Accademia del Teatro alla Scala hanno dato ancora più peso al momento. La notte olimpica si è accesa con un’esibizione che resterà impressa per la sua semplicità e intensità.

Nella notte olimpica del "Meazza" la mezzosoprano Cecilia Bartoli e Lang Lang hanno accompagnato a Milano e Cortina il solenne momento dell'alzabandiera con l'inno dei Giochi affiancati dal coro di voci bianche dell'Accademia del Teatro alla Scala. Lang Lang che impressione le ha fatto San Siro? "Bellissima; per il clima olimpico, ma anche per la cultura che si respirava lì in mezzo al campo con gli omaggi a Rossini, Verdi, Puccini da parte dello sport. Mettendo opera e classica al centro del più grande evento mediatico al mondo, la cerimonia di Milano Cortina 2026 ha rappresentato un'opportunità fantastica per i miei mondi musicali".

