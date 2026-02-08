Lang decisivo in Turchia | buona la prima con il Galatasaray

Dopo una mezza stagione con il Napoli, dove ha segnato un solo gol e fornito due assist, Lang si gioca tutto in Turchia. Questa volta, con il Galatasaray, punta a dimostrare il suo valore e a conquistare il pubblico turco. La prima partita è andata bene, con un gol decisivo, e ora l’obiettivo è confermarsi e fare bene nel campionato locale.

Solo un gol e due assist con la maglia del Napoli in mezza stagione, ma adesso cerca il riscatto nel campionato turco. Noa Lang ha fatto il suo esordio con la maglia del Galatasaray, schierato titolare da Okan Buruk. La formazione giallorossa ha conquistato i tre punti e ha aumentato il margine sulla seconda in classifica. Prima gioia per Lang in Turchia: rimpianto per il Napoli?. Il Galatasaray sta vivendo una stagione importante, sia in campionato che in Champions League. Primo posto con un discreto distacco dal Fenerbahce e playoff conquisati in Europa. I turchi, tra l’altro, affronteranno la Juventus. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

