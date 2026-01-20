in turchia danno per concluso il passaggio di lang al galatasaray

In Turchia si dà ormai per concluso il trasferimento di Noa Lang dal Napoli al Galatasaray. L’esterno italiano sembra prossimo a unirsi al club turco, segnando un importante cambiamento nel suo percorso professionale. La trattativa, che si era intensificata nelle ultime settimane, sembra aver raggiunto la fase finale, aprendo così un nuovo capitolo nella carriera del giocatore.

Sembra tutto fatto per il passaggio dell’esterno Noa Lang dal Napoli al Galatasaray. Secondo infatti il quotidiano turco Fanatik, c’è già un accordo raggiunto tra il club giallorosso e l’esterno del Napoli. L’operazione si dovrebbe chiudere sulla base di un prestito da 2 milioni di euro per sei mesi, con un ingaggio da 2 milioni per il giocatore. Nell’intesa è prevista anche un’opzione di riscatto fissata a 30 milioni di euro: in caso di acquisto definitivo, Lang firmerebbe un contratto quadriennale da 4 milioni di euro a stagione. Chiariello sicuro: “Mercato Napoli? I tre colpi di gennaio sono già in casa azzurra! La Nazionale nelle gambe di San Lorenzo. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

