Lang in partenza per la Turchia | lo attende il Galatasaray

Noa Lang si prepara a trasferirsi in Turchia, con destinazione il Galatasaray. Dopo aver lasciato Napoli, l’attaccante olandese è stato paparazzato all’aeroporto Capodichino di Napoli mentre partiva per Istanbul. La notizia conferma il suo prossimo impegno nel campionato turco, segnando un nuovo capitolo della sua carriera. Restano da definire i dettagli dell’accordo tra il calciatore e il club di Istanbul.

