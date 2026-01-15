Lega lo ‘strappo’ di Vannacci sull’Ucraina…ma lo seguono in due
Il generale Vannacci ha espresso una posizione critica sulla politica italiana riguardo all’Ucraina, distinguendosi dalla maggioranza del suo partito. Non ha partecipato al flash mob dei Team Vannacci davanti a Montecitorio, mentre il Parlamento discuteva la risoluzione sul sostegno all’Ucraina. La sua posizione, favorevole a un approccio diverso, ha attirato l’attenzione, ma al momento sono pochi i sostenitori che lo seguono pubblicamente.
Milano, 15 gen. (askanews) – Il generale non si fa vedere, non partecipa al flash mob organizzato dai Team Vannacci davanti a Montecitorio, in concomitanza con il voto della Camera sulla risoluzione che impegna il governo a continuare a sostenere l’Ucraina: “Serve un ‘decreto Italia’, altro che aiuti all’Ucraina”, aveva spiegato pochi giorni prima sui social il vice segretario della Lega per invocare il no alla risoluzione e poi al decreto. Posizione antitetica a quella del segretario Matteo Salvini, che invece da giorni si spende per spiegare che “siamo contenti” perchè la risoluzione “è molto equilibrata, si concentra molto sul tema difesa e non sul tema attacco, guerra, armi: è quello che avevo chiesto”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
