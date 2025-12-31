Il coraggio della fede secondo Benedetto XVI

Il 31 dicembre di tre anni fa, Benedetto XVI ha lasciato questa vita. Ricordiamo le sue parole, in particolare un estratto dell’omelia del 17 agosto 2014 nella Cappella del Monastero Mater Ecclesiae, che riflette sul rapporto tra fede e coraggio. Queste riflessioni offrono uno sguardo sulla sua visione spirituale e sulla forza della fede nel percorso di vita e di testimonianza cristiana.

Il 31 dicembre di tre anni fa moriva Benedetto XVI. Pubblichiamo un estratto dell'omelia che il Papa emerito pronunciò il 17 agosto 2014 nella Cappella privata del Monastero Mater Ecclesiae. Il testo fa parte del volume " Dio è la vera realtà - Omelie inedite 2005-2017. Tempo ordinario ", edito dalla Lev-Libreria editrice vaticana (448 pp., 25 euro). Noi oggi pensiamo forse troppo facilmente che le religioni alla fine siano tutte la stessa cosa. Non è vero: solo quando siamo in cammino verso il vero Dio e la sua bontà, siamo nel cammino della vera religione; dobbiamo sempre superare le caricature della religione, dove Dio è pretesto per la violenza e per l'amoralità.

