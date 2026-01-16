Papa Benedetto XVI potrebbe essere prossimamente proclamato beato. La sua vita e il suo operato sono considerati una vera grazia per molti credenti. Si attende ora l’eventuale riconoscimento di un miracolo attribuito alla sua intercessione, passo fondamentale nel processo di beatificazione. La speranza di vedere Benedetto XVI elevato agli onori degli altari riflette il rispetto e la stima di molti nei confronti della sua figura e del suo contributo alla Chiesa.

Definisce gli anni trascorsi con Papa Benedetto XVI una «grazia» esprimendo la speranza che si apra al più presto la sua causa di beatificazione. L’arcivescovo Georg Gaenswein, nunzio apostolico negli Stati baltici e segretario personale per tutto il Pontificato di Ratzinger - e che gli è rimasto accanto anche dopo le dimissione del febbraio 2013 - è intervenuto a un evento della rivista cattolica Kelion presso la Biblioteca Nazionale Lituana. Nell’occasione padre Georg ha offerto riflessioni personali sulla sua nuova missione diplomatica ma ha anche ricordato la sua collaborazione decennale con Joseph Ratzinger, descrivendo gli anni trascorsi al suo fianco come un dono della divina provvidenza. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Benedetto XVI verso la beatificazione? Ecco qual è il presunto miracolo di Ratzinger

Leggi anche: Ratzinger può diventare santo: c’è il primo miracolo di Benedetto XVI su un ragazzo americano

Leggi anche: La causa di beatificazione di Papa Ratzinger e il "miracolo in vita"

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

La causa di beatificazione di Papa Ratzinger e il miracolo in vita; Gänswein: “Prego Benedetto XVI e spero nella sua beatificazione”; Gänswein afferma di pregare Benedetto XVI e conferma la speranza per la causa di beatificazione; Il miracolo di Ratzinger. Ora può diventare santo.

Benedetto XVI verso la beatificazione? Ecco qual è il presunto miracolo di Ratzinger - Definisce gli anni trascorsi con Papa Benedetto XVI una «grazia» esprimendo la speranza che si apra al più presto la sua causa di beatificazione. msn.com