L’allarme di Nordio sulle toghe in campo Sono sconcertato si sgretola il diritto

Il ministro Nordio si dice sconcertato per la decisione della Cassazione, che ha suscitato molte polemiche. Nonostante il disagio, Nordio resta determinato e continua a lavorare senza fare passi indietro. La sua posizione resta ferma, anche se l’ultimo episodio ha acceso di nuovo il dibattito sulla giustizia italiana.

Il ministro Nordio è sconcertato per la decisione della Cassazione, ma è sereno. Tira avanti, dritto. Riesco a strappargli poche parole, giusto prima della riunione del Consiglio dei ministri: «Sì, sono sconcertato». Lo ripete tre volte, con decisione: «Apprendo che alla decisione della Cassazione sul referendum ha partecipato un componente che appare come moderatore all’iniziativa del comitato del No a Napoli». Il ministro si riferisce al giudice Alfredo Guardiano. Si tratta del magistrato che da militante del «No» alla separazione delle carriere ha partecipato alla riunione della Corte di Cassazione che ha deciso di accogliere la richiesta di modificare il quesito referendario, avanzata dai sostenitori del No. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Il ministro Nordio ha commentato le recenti chat dell'Anm, evidenziando una certa ambizione di potere tra alcuni magistrati.

Nordio si prepara a una nuova fase di riforme, focalizzandosi su restrizioni alle intercettazioni e sulla tutela di un sistema giudiziario più efficiente.

