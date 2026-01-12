Nordio sulle chat dell' Anm Toghe assetate di ruoli

Il ministro Nordio ha commentato le recenti chat dell'Anm, evidenziando una certa ambizione di potere tra alcuni magistrati. Con toni pacati, ha sottolineato come le conversazioni riservate rivelino atteggiamenti di sete di ruoli. La vicenda ha suscitato attenzione, portando alla luce dinamiche interne alla magistratura che richiedono un'analisi approfondita.

Il ministro Nordio come al solito ha i toni pacati. Però ieri mattina, quando ha letto lo scoop del Giornale con le chat riservate di alcuni magistrati che riconoscono la smania di potere della categoria, deve avere avuto un moto di soddisfazione. Le sue tesi, che espone da tempo, sono confermate. C'è una frase, scritta da uno di loro in queste chat, che ha colpito il ministro: quella che contiene l'ammissione di un magistrato il quale dice che i sostenitori della riforma sono stati favoriti dalla "tracotanza e dalla sete di potere dei Pm". "Non parlerei di sete di potere - mi dice il ministro Nordio - piuttosto si tratta di sete di ruolo". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Nordio sulle chat dell'Anm. "Toghe assetate di ruoli" Leggi anche: Sceneggiata Anm, si ritira dal confronto tv con Nordio “per non politicizzare il dibattito”. Ma le toghe non hanno fatto altro… Leggi anche: Nordio: “Nessuna rivincita sulle toghe, la riforma riequilibra i poteri tra magistrati e politica” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Nordio sulle chat dell'Anm. Toghe assetate di ruoli; La guerra dei giudici e le chat segrete dell'Anm: Noi tracotanti e screditati dalla sete di potere; “L’autonomia dei giudici resta garantita”: il mantra del Sì per spingere la riforma. Nordio sulle chat dell'Anm. "Toghe assetate di ruoli" - Il ministro della Giustizia: "I giudici aspirano ad avere un potere parapolitico". ilgiornale.it

La guerra dei giudici e le chat segrete dell'Anm: "Noi tracotanti e screditati dalla sete di potere" - Nello scambio di opinioni anche le toghe di Md ammettono storture e mali della categoria. msn.com

"Sembra di stare nel Pd". Rivolta nella chat dell'Anm. Ma le toghe rosse vanno avanti - Se lo dicono da soli, i magistrati, alla vigilia del voto decisivo sulla riforma della Giustizia. iltempo.it

La legge NORDIO modifica la costituzione Non PER la separazione delle carriere già contenuta nella riforma Cartabia. Crea DUE CSM (Consigli Superiori della Magistratura) MA non più eletti dal voto dei giudici : sorteggiati tra tutti i 10 mila magistrati. Gli unic - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.