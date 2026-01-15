Non solo il referendum Nordio prepara la prossima crociata contro le toghe | dalla stretta sulle intercettazioni al giro di vite sui magistrati

Nordio si prepara a una nuova fase di riforme, focalizzandosi su restrizioni alle intercettazioni e sulla tutela di un sistema giudiziario più efficiente. Tra interventi mirati e critiche alle criticità interne, il ministro mira a rafforzare il ruolo delle istituzioni, affrontando temi delicati come la selezione dei magistrati e la separazione delle carriere. Un percorso che si inserisce nel più ampio dibattito sulla giustizia italiana.

L’annuncio dell’ennesima limitazione dell’uso delle intercettazioni; la necessità di cacciare i “magistrati inadeguati”; l’inutilità del referendum sulla sua riforma; il disgusto per le “accuse volgari” degli ex colleghi; la certezza che l’Anm tema di confrontarsi con lui sulla separazione delle carriere. Ha offerto il meglio del suo ormai solito repertorio, ieri, il guardasigilli Carlo Nordio, durante il one man show regalato durante la presentazione del suo libro “ Una nuova giustizia “, a Montecitorio. Intercettazioni, “meccanismo diabolico” usato anche contro chi chiede “una modestissima mazzetta”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Non solo il referendum, Nordio prepara la prossima crociata contro le toghe: dalla stretta sulle intercettazioni al giro di vite sui magistrati Leggi anche: Nordio: “Nessuna rivincita sulle toghe, la riforma riequilibra i poteri tra magistrati e politica” Leggi anche: Nordio contro i magistrati: “Aggressività verbale”. Ma gli attacchi del governo alle toghe non si contano più La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Referendum sulla giustizia, ecco la risposta a Meloni del Comitato del No; Referendum sulla giustizia, il Comitato per il No si presenta alla città: incontro nel Salone degli Specchi; Giustizia in bilico: a Trento il dibattito che prepara il referendum. Nordio sfida i magistrati: "Non temo ricorsi sul referendum, salvaguardare la riforma della giustizia è un dovere" - Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha commentato oggi i ricorsi presentati al Tar sul referendum: "Non temo i ricorsi sul referendum. globalist.it

Referendum Giustizia, Nordio dice che il ricorso contro la data è inutile e conferma il voto il 22 e 23 marzo - Il ministro della Giustizia Nordio ha detto che il ricorso presentato dal comitato dei 15 giuristi guidati dall'avvocato Guglielmi è "inutile" ... fanpage.it

Referendum, quasi 200mila firme in 12 giorni contro la riforma Nordio. Conte: “Legge pro-casta, continuiamo così” - Ma i promotori ribadiscono: "Se il governo forzerà per anticipare il voto ricorreremo al Tar" Per il ... ilfattoquotidiano.it

Edmondo Bruti Liberati a #tagada smentisce il ministro Carlo Nordio e la riforma approvata dalla maggioranza che sostiene il Governo di Giorgia Meloni. Continuiamo numerosi a firmare per il referendum: https://firmereferendum.giustizia.it/referendum/open/ facebook

Chiariamo alcune cose sulla riforma della giustizia di Nordio e sul referendum. 1. No, il delitto di Garlasco, il caso della famiglia del Bosco e tutte le altre cronache giudiziarie di cui alcune tv discutono insistentemente non c’entrano nulla con la riforma Nordio. x.com

