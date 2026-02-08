L’allarme dei produttori di olio di oliva italiani sul Financial Times

L’allarme dei produttori di olio di oliva italiani arriva sulle pagine del Financial Times. In Italia, i coltivatori segnalano un forte calo dei prezzi, causato dall’aumento delle importazioni di olio a basso costo dalla Tunisia. La situazione crea tensioni tra chi produce e chi imbottiglia, mentre il mercato si agita.

Roma, 8 feb. (askanews) – L’allarme dei produttori di olio d’oliva italiani finisce sulle pagine del Financial Times: l’impennata delle importazioni di produzione a basso costo dalla Tunisia ha innescato un collasso dei prezzi, esacerbando le tensioni tra coltivatori e aziende di imbottigliamento. Il quotidiano finanziario cita i dati di Coldiretti, secondo cui nei primi 10 mesi dello scorso anno le importazioni di olio dalla Tunisia sono balzate del 40%, costringendo diversi produttori italiani a vendere in perdita. D’altra parte, secondo le associazioni di categoria l’importazione di olio d’oliva è inevitabile in Italia, dato il deficit strutturale di produzione del Paese.🔗 Leggi su Ildenaro.it

