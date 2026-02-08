L’allarme dei produttori di olio di oliva italiani sul Financial Times

Da ildenaro.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’allarme dei produttori di olio di oliva italiani arriva sulle pagine del Financial Times. In Italia, i coltivatori segnalano un forte calo dei prezzi, causato dall’aumento delle importazioni di olio a basso costo dalla Tunisia. La situazione crea tensioni tra chi produce e chi imbottiglia, mentre il mercato si agita.

Roma, 8 feb. (askanews) – L’allarme dei produttori di olio d’oliva italiani finisce sulle pagine del Financial Times: l’impennata delle importazioni di produzione a basso costo dalla Tunisia ha innescato un collasso dei prezzi, esacerbando le tensioni tra coltivatori e aziende di imbottigliamento. Il quotidiano finanziario cita i dati di Coldiretti, secondo cui nei primi 10 mesi dello scorso anno le importazioni di olio dalla Tunisia sono balzate del 40%, costringendo diversi produttori italiani a vendere in perdita. D’altra parte, secondo le associazioni di categoria l’importazione di olio d’oliva è inevitabile in Italia, dato il deficit strutturale di produzione del Paese.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

Approfondimenti su Olio Italia

Banche, l’allarme del Financial Times: Con l’AI a rischio oltre 200 mila posti di lavoro

Secondo il Financial Times, l’integrazione dell’intelligenza artificiale nel settore bancario potrebbe comportare la perdita di oltre 200.

Allarme Ue: l’olio d’oliva che importiamo potrebbe contenere pesticidi

L’Unione Europea valuta l’aumento delle importazioni di olio d’oliva tunisino senza dazio, ma questa scelta solleva preoccupazioni sulla sicurezza.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Olio Italia

Argomenti discussi: Iperammortamento, allarme dei produttori di moduli UE: Esclusione di 25 player su 26? Rischio monopolio; Frutta pagata centesimi, venduta a euro: l’allarme di Coldiretti; A Fruit Logistica, l’allarme dell’ortofrutta europea: Non è più solo una questione di reciprocità; Import senza controlli e concorrenza sleale, a rischio la salute dei consumatori: da Bari l'allarme Coldiretti.

l allarme dei produttoriL'allarme dei produttori di olio di oliva italiani sul Financial TimesRoma, 8 feb. (askanews) - L'allarme dei produttori di olio d'oliva italiani finisce sulle pagine del Financial Times: l'impennata delle ... notizie.tiscali.it

L'allarme di Coldiretti, 'l'olio dalla Tunisia fa crollare i prezzi'L'ondata di olio d'oliva a basso costo dalla Tunisia sta mettendo sotto pressione il mercato italiano, spingendo i prezzi al ribasso e costringendo molte aziende a vendere in perdita. E' l'allarme lan ... ansa.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.