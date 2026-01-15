Allarme Ue | l’olio d’oliva che importiamo potrebbe contenere pesticidi

Da panorama.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Unione Europea valuta l’aumento delle importazioni di olio d’oliva tunisino senza dazio, ma questa scelta solleva preoccupazioni sulla sicurezza. Potrebbe infatti arrivare in Italia olio non sottoposto a controlli rigorosi, aumentando il rischio di presenza di pesticidi. È importante monitorare attentamente la provenienza e le certificazioni di questo prodotto, per garantire la tutela dei consumatori e la qualità dell’olio che consumiamo quotidianamente.

Mentre l’Ue parla di aumentare le importazioni di olio d’oliva tunisino a dazio zero, sugli scaffali dei supermercati italiani potrebbe finire olio mai controllato. Lo rivela un rapporto della Corte dei conti europea che ha acceso l’allarme su importazioni sempre più massicce e verifiche praticamente inesistenti. I numeri parlano chiaro: nel biennio 2023-2024, nei principali porti italiani, nessun carico di olio tunisino è stato sottoposto a verifica. Zero controlli. Nel frattempo, l’olio prodotto in Europa subisce ispezioni rigorose in oltre il 90% dei casi. Una disparità che Coldiretti Puglia definisce inaccettabile, soprattutto ora che Bruxelles discute di raddoppiare il contingente agevolato portandolo a 100mila tonnellate annue. 🔗 Leggi su Panorama.it

allarme ue l8217olio d8217oliva che importiamo potrebbe contenere pesticidi

© Panorama.it - Allarme Ue: l’olio d’oliva che importiamo potrebbe contenere pesticidi

Leggi anche: "Stop a speculazioni e strategie al ribasso sui prezzi": dalla Puglia l'allarme dei produttori di olio d'oliva

Leggi anche: Olio d’oliva, Errico (FI): “Allarme concorrenza sleale. Difendere il made in Italy e l’oro giallo del Sannio”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.