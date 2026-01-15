Allarme Ue | l’olio d’oliva che importiamo potrebbe contenere pesticidi

L’Unione Europea valuta l’aumento delle importazioni di olio d’oliva tunisino senza dazio, ma questa scelta solleva preoccupazioni sulla sicurezza. Potrebbe infatti arrivare in Italia olio non sottoposto a controlli rigorosi, aumentando il rischio di presenza di pesticidi. È importante monitorare attentamente la provenienza e le certificazioni di questo prodotto, per garantire la tutela dei consumatori e la qualità dell’olio che consumiamo quotidianamente.

