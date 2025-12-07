Italia dominante nella Coppa del mondo di snowboard Felicetti trionfa ancora nel gigante parallelo
La coppa del mondo di snowboard parla sempre più italiano. Sulle nevi cinesi di Mylin, Mirko Felicetti ha conquistato il secondo slalom gigante parallelo della stagione, firmando un successo che mancava da quasi sei anni. L’ultimo trionfo del 33enne trentino, tesserato per il Circolo Canottieri Aniene, risaliva infatti al 29 febbraio 2020. Un ritorno sul . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Leggi anche questi approfondimenti
ENNEAGRAMMA – DISATTIVARE LA PASSIONE DOMINANTE Organizzato da AIE – Associazione Italiana Enneagramma Assisi, 2-4 gennaio 2026 Docente: LLUÍS SERRA Y LLANSANA Questo corso inaugura il percorso formativo 2026 e propone un viaggi - facebook.com Vai su Facebook
Danilo Gallinari si è ritirato dal basket giocato. Il cestista azzurro aveva a che fare soprattutto con l'armonia, ha rappresentato l’Italia dominante con la palla in mano anche tra i colossi dell’Nba. Di Marco Gaetani Vai su X
Coppa del Mondo ciclocross Terralba 2025 oggi: orari, tv, programma, streaming - La Coppa del Mondo di ciclocross arriva alla terza tappa e sarà in Italia a Terralba. oasport.it scrive
Snowboard, trionfo azzurro a Mylin: Italia protagonista nel gigante parallelo d’esordio, primo il livignasco Bormolini - Nel gigante parallelo di Mylin l’Italia domina entrambe le gare, portando quattro ... Si legge su radiotsn.tv
Dorothea Wierer trionfa nella 15 km di Coppa del mondo a Östersund e torna a dominare - Successo numero 17 in carriera e prima affermazione italiana della stagione. Da altoadige.it
Pronostici Sci Alpino Coppa del Mondo Femminile: l’Italia spera in Sofia Goggia nel doppio gigante di Tremblant - Analisi, programma completo, quote e favorite per il doppio gigante della coppa del Mondo in Canada. Riporta betitaliaweb.it
LIVE Ciclocross, Coppa del Mondo Flamanville 2025 in DIRETTA: seconda vittoria consecutiva per Nys, sempre più suo il primato della generale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA COPPA DEL MONDO DI CICLOCROSS FEMMINILE DALLE 14. Scrive oasport.it
“ALTO ADIGE.IT” * SPORT: «DOROTHEA WIERER TRIONFA NELLA 15 KM DI COPPA DEL MONDO A ÖSTERSUND E TORNA A DOMINARE» - Per donare ora, clicca qui © RIPRODUZIONE RISERVATA DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo inte ... Secondo agenziagiornalisticaopinione.it