La Xylella avanza nuovi focolai sul Gargano | scoperti altri 177 alberi infetti

La malattia della Xylella continua a diffondersi sul Gargano. Sono stati trovati altri 177 alberi infetti in quella che ormai non può più essere considerata una zona marginale. Le autorità stanno cercando di contenere il diffondersi del batterio, ma la situazione resta critica. La diffusione diventa sempre più difficile da gestire e la preoccupazione cresce tra gli agricoltori locali.

