La Xylella avanza nuovi focolai sul Gargano | scoperti altri 177 alberi infetti

La malattia della Xylella continua a diffondersi sul Gargano. Sono stati trovati altri 177 alberi infetti in quella che ormai non può più essere considerata una zona marginale. Le autorità stanno cercando di contenere il diffondersi del batterio, ma la situazione resta critica. La diffusione diventa sempre più difficile da gestire e la preoccupazione cresce tra gli agricoltori locali.
La Xylella avanza e il Gargano ormai non si può definire un’area marginale in cui, al contrario, il problema dilaga.Le ultime verifiche hanno accertato la presenza di altri 177 alberi infetti, un dato grave che conferma come il rischio non sia più teorico ma concreto e in rapida evoluzione.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
