Xylella salgono a 153 gli alberi infetti sul Gargano | E' uno dei focolai più estesi mai ritrovati
Salgono a 153 gli ulivi infetti da Xylella a Cagnano Varano, sul Gargano, altre 106 piante che vanno ad aggiungersi alle iniziali 47 colpite dal batterio killer, uno dei focolai più estesi mai ritrovati, con il monitoraggio e il campionamento disposto dall'Osservatorio fitosanitario regionale.
