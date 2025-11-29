Xylella salgono a 153 gli alberi infetti sul Gargano | E' uno dei focolai più estesi mai ritrovati

Foggiatoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Salgono a 153 gli ulivi infetti da Xylella a Cagnano Varano, sul Gargano, altre 106 piante che vanno ad aggiungersi alle iniziali 47 colpite dal batterio killer, uno dei focolai più estesi mai ritrovati, con il monitoraggio e il campionamento disposto dall’Osservatorio fitosanitario regionale. A. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

