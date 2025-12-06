Focolaio Xylella sul Gargano il prof Germinara | Abbandono uliveti può favorire lo sviluppo del batterio
Ieri pomeriggio, sabato 6 dicembre, nella sala del consiglio della Camera di Commercio di Foggia, si è svolto un importante incontro sul tema della Xylella, alla luce dei recenti casi registrati nel territorio del Gargano.L’appuntamento - promosso dall’intergruppo parlamentare su ‘Strategie di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
