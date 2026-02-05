Virtus Bologna senza Morgan Pajola e Diouf nella sfida al Pireo
In una sfida di Eurolega, Virtus Bologna affronta il Pireo senza Morgan, Pajola e Diouf. La partita si gioca in uno scenario internazionale, con entrambe le squadre sotto pressione per i turni ravvicinati. I bolognesi cercano di lottare con le proprie forze, nonostante le assenze importanti. La gara è aperta a ogni risultato, e i tifosi restano in attesa di vedere come reagiranno i giocatori rimasti.
In scena una sfida di Eurolega tra due formazioni dai ruoli determinanti, con una cornice internazionale e pressioni concentrate su turni ravvicinati. l’incontro promette intensità e ritmo, offrendo al pubblico momenti decisivi e riflessioni tattiche all’altezza della competizione. La partita è in programma venerdì 5 febbraio alle ore 20:15 e si disputerà al Peace and Friendship Stadium. Gli arbiti designati sono Milan Nedovic, Jordi Aliaga e Saso Petek, mentre la trasmissione televisiva è garantita da Sky Sport Basket e Nettuno Bologna Uno. Confermate le indisponibilità di Matt Morgan, Alessandro Pajola e Momo Diouf, che non prenderanno parte all’incontro. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Pajola costretto al intervento chirurgico: il giocatore della Virtus Bologna dovrà sottoporsi a operazione al menisco.
Alessandro Pajola si è infortunato durante l’allenamento e dovrà sottoporsi a un intervento al menisco del ginocchio sinistro.
Basket, la Virtus Bologna perde Alessandro Pajola: infortunio e operazione
La Virtus Bologna perde Alessandro Pajola a causa di un infortunio al ginocchio.
