virtus bologna senza morgan pajola e diouf nella sfida al pireo

In una sfida di Eurolega, Virtus Bologna affronta il Pireo senza Morgan, Pajola e Diouf. La partita si gioca in uno scenario internazionale, con entrambe le squadre sotto pressione per i turni ravvicinati. I bolognesi cercano di lottare con le proprie forze, nonostante le assenze importanti. La gara è aperta a ogni risultato, e i tifosi restano in attesa di vedere come reagiranno i giocatori rimasti.

In scena una sfida di Eurolega tra due formazioni dai ruoli determinanti, con una cornice internazionale e pressioni concentrate su turni ravvicinati. l’incontro promette intensità e ritmo, offrendo al pubblico momenti decisivi e riflessioni tattiche all’altezza della competizione. La partita è in programma venerdì 5 febbraio alle ore 20:15 e si disputerà al Peace and Friendship Stadium. Gli arbiti designati sono Milan Nedovic, Jordi Aliaga e Saso Petek, mentre la trasmissione televisiva è garantita da Sky Sport Basket e Nettuno Bologna Uno. Confermate le indisponibilità di Matt Morgan, Alessandro Pajola e Momo Diouf, che non prenderanno parte all’incontro. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Alessandro Pajola si è infortunato durante l’allenamento e dovrà sottoporsi a un intervento al menisco del ginocchio sinistro.

La Virtus Bologna perde Alessandro Pajola a causa di un infortunio al ginocchio.

Virtus Bologna, per Diouf e Morgan chance di recupero per lunedì con BresciaSenza Diouf, Morgan e Pajola, la Virtus Bologna ha registrato una brutta sconfitta interna contro l'Asvel, e domani tornerà in campo per affrontare l'Olympiacos ... pianetabasket.com

Eurolega, troppe assenze per la Virtus Bologna sconfitta in casa dall’Asvel (ultimo in classifica)Non bastano i 20 punti di Edwards, le Vu Nere cadono 70-80 in casa e salutano virtualmente le speranze di play-in ... corrieredibologna.corriere.it

LE PAGELLE VIRTUS Notte da dimenticare per la Virtus Bologna, che perde una grande occasione contro il fanalino di coda Asvel. Poche sufficienze nella squadra di coach Dusko Ivanovic. facebook