Highlights - Morgan e Alston trascinatori la Virtus domina a Cremona

La partita tra Virtus Bologna e Cremona ha visto una prestazione solida da parte di Morgan e Alston, che hanno contribuito alla vittoria della squadra. La Virtus ha superato la Vanoli con il punteggio di 74-84, consolidando la propria posizione in classifica. Un risultato importante che testimonia il buon stato di forma e la capacità della squadra di affrontare con efficacia le sfide della Serie A.

La coppia Morgan-Alston stende la Vanoli: Bologna passa 74-84 e aggancia nuovamente la vetta della Serie A. Virtus, colpo esterno sul campo della Vanoli Cremona: Morgan e Alston trascinano le Vu Nere La Virtus Bologna ha conquistato una vittoria importante sul campo della Vanoli Cremona, grazie a una prestazione solida e di squadra. La Virtus non trema a Trieste: Morgan e Alston Jr trascinano le Vu Nere al successo La Virtus Olidata Bologna conquista una vittoria importante a Trieste, grazie alle prestazioni di Morgan e Alston Jr. La Virtus Bologna vendica la sconfitta dell'andata in casa contro la Vanoli vincendo di autorità a Cremona. Anche senza Carsen Edwards e Alen Smailagic, i campioni d'Italia controllano il match. Diouf, Alston e Morgan: ecco i tre moschettieri di Ivanovic che spaccano la partita. Tutto facile contro Treviso, anche se la Virtus si distrae nel finale: 88-77. Esordio di Ferrari.

