A volte nelle interviste le parole smettono di essere diplomatiche e diventano rivelatrici. È successo con Francesco Sarcina che, senza troppi giri di parole, ha recentemente menzionato due nomi che hanno segnato il suo passato: Clizia Incorvaia e Riccardo Scamarcio. Rispettivamente ex moglie e madre di sua figlia Nina ed ex migliore amico e testimone di nozze. Niente nostalgia, nessun tentativo di addolcire i contorni. Solo una presa di posizione netta, che racconta più di mille retroscena: ciò che è stato non sempre merita di essere rimpianto. Le parole di Sarcina su Clizia Incorvaia e Riccardo Scamarcio. 🔗 Leggi su Dilei.it

Francesco Sarcina: "Clizia Incorvaia sbaglia. Scamarcio? Non rimpiango quell'amicizia"

