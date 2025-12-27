Francesco Sarcina duro contro Clizia Incorvaia e Riccardo Scamarcio

Clizia Incorvaia ancora contro Francesco Sarcina: "Mi ha tradita con mezza Italia" - Ospite a La Volta Buona di Caterina Balivo, Clizia Incorvaia è tornata ad attaccare l'ex marito Francesco Sarcina, svelando di aver scoperto dei numerosi tradimenti quando erano ancora sposati. comingsoon.it

Clizia Incorvaia a processo dopo la denuncia di Sarcina. I post con la figlia sui social e il messaggio incriminato: «La campo così» - È fissata per il prossimo 17 dicembre l’udienza predibattimentale del procedimento a carico della showgirl, ... ilmessaggero.it

Francesco Sarcina racconta la vera storia dietro “Dedicato a te” e il suo rapporto con "Giulia" - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.