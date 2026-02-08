La valle delle comete alla Società del Gotto la vita e le avventure di Orazio Antinori

Alla Società del Gotto si è tenuta una giornata dedicata a raccontare la vita di Orazio Antinori. Gli spettatori hanno ascoltato le avventure dell’esploratore, mentre l’autore presentava il suo nuovo romanzo,

Orazio Antinori torna alla ribalta con un romanzo biografico che racconta le sue avventure in Africa nel XIX secolo.

Un viaggio emozionante tra avventura e riflessione: la presentazione del libro ‘La valle delle comete’La Società del Gotto inaugura il suo calendario di eventi con un omaggio all’esploratore perugino Orazio Antinori NewTuscia – PERUGIA – Riceviamo e pubblichiamo. Sabato 7 febbraio 2026, la Società ... newtuscia.it

