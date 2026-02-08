La valle delle comete alla Società del Gotto la vita e le avventure di Orazio Antinori
Alla Società del Gotto si è tenuta una giornata dedicata a raccontare la vita di Orazio Antinori. Gli spettatori hanno ascoltato le avventure dell’esploratore, mentre l’autore presentava il suo nuovo romanzo,
Una giornata per raccontare la vita e le avventure dell'esploratore e studioso Orazio Antinori. Presso la sede prestigiosa della Società del Gotto, si è tenuta la presentazione del romanzo "La valle delle comete", un'opera letteraria che racconta la vita avventurosa di Orazio Antinori.
Orazio Antinori riscoperto: romanzo celebra l'esploratore perugino e le sue avventure in Africa nel XIX secolo.
Orazio Antinori torna alla ribalta con un romanzo biografico che racconta le sue avventure in Africa nel XIX secolo.
Un viaggio emozionante tra avventura e riflessione: la presentazione del libro 'La valle delle comete'La Società del Gotto inaugura il suo calendario di eventi con un omaggio all'esploratore perugino Orazio Antinori
