Perugia e il cinema per l' ultimo appuntamento di Conversazioni in Città alla Società del Gotto

Perugiatoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Società del Gotto si prepara a salutare l'edizione 2025 di “Conversazioni in Città”, il ciclo di incontri culturali che ha riscosso un consenso sempre crescente tra cittadini e appassionati. Sabato 29 novembre alle ore 17.30, presso la sede della Società del Gotto (in via Enrico dal Pozzo 47. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

perugia e il cinema per l ultimo appuntamento di conversazioni in citt224 alla societ224 del gotto

© Perugiatoday.it - Perugia e il cinema per l'ultimo appuntamento di “Conversazioni in Città” alla Società del Gotto

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Perugia Cinema Ultimo Appuntamento