Perugia e il cinema per l' ultimo appuntamento di Conversazioni in Città alla Società del Gotto
La Società del Gotto si prepara a salutare l'edizione 2025 di “Conversazioni in Città”, il ciclo di incontri culturali che ha riscosso un consenso sempre crescente tra cittadini e appassionati. Sabato 29 novembre alle ore 17.30, presso la sede della Società del Gotto (in via Enrico dal Pozzo 47. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Scopri altri approfondimenti
La nuova programmazione del Cinema Méliès! #ilcinemafuorimoda #cinemamelies #perugia #chiostrodisanfiorenzo #cinegatti - facebook.com Vai su Facebook