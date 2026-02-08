La terra viva e fragile di Augusto Gadea mette sotto i riflettori la vulnerabilità che ci riguarda tutti. In un momento in cui la fragilità si fa sentire più forte, l’arte di Gadea si fa portavoce di questa condizione universale. La sua opera ci invita a riflettere sulla delicatezza del nostro pianeta e sulla nostra stessa esistenza, mostrando come la vulnerabilità sia parte integrante della vita.

La fragilità, una delle condizioni più profonde e universali del genere umano, è oggi particolarmente sentita e l’arte, come sempre, interpreta la sensibilità dell’artista. Testimone di ciò è la mostra, in corso, alla Galleria Maurizio Nobile Fine Art (via Santo Stefano 19ª), ’De la tierra, lo frágil’ di Augusto Gadea, artista uruguaiano che da anni vive a Bologna. Con questa esposizione la Galleria rinnova infatti il suo impegno a sostenere la ricerca artistica contemporanea più significativa, offrendo uno spazio in cui l’arte possa far riflettere sul nostro tempo e sulle nostre emozioni più intime. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La terra viva e fragile di Augusto Gadea

